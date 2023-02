SÄÄSTUREMONT ⟩ Napp eelarve? 4 kasulikku nippi, millega kodu ilmet värskendada

Värvisääst

Seinte ja lagede värvimine nõuab ennekõike pealehakkamist ja aega ning on võrdlemisi soodne, kui kõik tööetapid ise läbi teha. Esimene säästunipp on leida kohe õige värvitoon, sest uuesti värvimine on täiendav kulu. Selleks võiks vaadata kodus värvinäidist erineva valgusega ja arvestada, et pärast kuivamist muutub värvi toon tumedamaks. Teine säästunipp on valida hästi pestav värv, sest selle eluiga on pikem. Enamasti on läikivad värvid lihtsamini hooldatavad, aga poest leiab ka matte värve, mida on kerge puhastada. Kolmas tähtis punkt on ettevalmistus – seina võiks eelnevalt kruntida, sest siis kulub toonitud, ja reeglina kallimat, värvi vähem. Kui sein on eelnevalt kruntimata, siis pole põhjust eeldada, et purgist värvist jätkuks nii mitmele ruutmeetrile nagu purgi peal kirjas ja kulud ongi kohe suuremad kui algselt eelarvestatud. Kui seina seisukord eeldab pahteldamist, aga seda mingil põhjusel teha ei taheta, ei tasu loota, et värv või tapeet ebatasasused peidaks, sel juhul võiks eelistada struktuurset seinavärvi või dekoratiivkrohvi.