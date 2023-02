Kui säilitad keedetud mune nii, teed suure vea!

Alustame kõige lihtsamast ehk sellest, kus keedetud mune ei tohiks hoida. Georgia ülikooli professor Tracey Brigman räägib, et keedetud mune ei tohi säilitada toatemperatuuril. Kuigi muna on kuumtöödeldud, ei saa kunagi anda pead, et kõik potentsiaalselt kahjulikud mikroobid selle käigus hävisid. Toatemperatuuril paljunevad mikroobid kiiresti ning muna rikneb.

Keedetud mune tuleb säilitada külmikus. Kui muna on koorimata, siis tuleks see asetada külmakambri keskele, kus temperatuur on kõige stabiilsem. Muna ei pea pistma kuskile karpi, vaid need võivad olla katmata munarestil. Kooritud mune tuleb aga hoida õhukindlas kotis või karbis, et külmikus lendlevad osakesed (näiteks lõhnaosakesed) keedetud muna ei rikuks.