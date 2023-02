IGA MINUT LOEB ⟩ Kui kiiresti jõuavad reageerijad tulekahju korral sinuni?

Tääker avaldab heameelt, et inimesed annavad üldjuhul ise teada, kui häire on tekkinud põhja kõrbenud toidust ja olukord on kliendil kontrolli all.

«Küll on ette tulnud ka olukordi, kus esimesel korral helistatakse ja öeldakse, et olukord on kontrolli all, kuid mõne hetke möödudes helistatakse uuesti ja nenditakse, et on siiski kõrvalist abi vaja,» märgib Tääker.

Ent isegi kui klient helistab ja annab teada, et asi on kontrolli all, ei lõpeta juhtimiskeskus veel olukorra jälgimist. Kui ikka andur annab endiselt häiret ja see on kiiresti tõusnud kolmandale või neljandale tasemele, mis on juba eluohtlik, siis võib juhtimiskeskus võtta vastu otsuse ise sündmuskohale sõita või vajadusel teatab ka otse Päästeametile.

Enamus häireid tuleb töövälisel ajal, olgu selleks nädalavahetus või argiõhtud. See on aeg, kui inimesed valmistavad kodus süüa või kütavad ahju. Öösiti, kui inimesed kodus magavad, on kõige sagedasemad juhtumid seotud elektrisüsteemiga või on pärast ahju kütmist siiber liiga varakult kinni pandud.