Ära viska vana piimapakki minema! Selles saab kasvatada toitu, mis poes krõbeda hinnaga

Vanas piimapakis saab kasvatada näiteks värskeid idusid ning see pole kuigi keeruline. Seda, kuidas piimapakis idusid kasvatada, õpetab Uyen Ninh, kelle lustakad videod elust Saksamaal on teinud temast võrdlemisi populaarse tegelase sotsiaalmeedias. Hiljutises videos, mille ta YouTube'i platvormile üles laadis, selgitab Uyen, kuidas ta Saksamaal Vietnami toitu valmistab. Uyen tunnistab, et midagi vietnamilaadset saab Kesk-Euroopa riigis teha küll, kuid pole ikka päris see, mis kaugel kodumaal.