Harukordne torm: Lõuna-California mattus lume alla

Riikliku ilmateenistuse teatel oli see üks tugevamaid torme, mis California edelaosa eal tabanud. Lumi on Lõuna-Californias harv külaline ning kui seda ka sajab, siis ainult mägedes. Sel korral mattusid lume alla ka piirkonnad, mis merepinnast kõigest 305 meetri kõrgusel. Kuigi torm on möödas, hoiatab ilmateenistus, et uus tuisuilm saabub juba esmaspäeval.