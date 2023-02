KASVADES OMA TOIDUGA ⟩ Loodussõbraliku aia rajamise õppematerjal aitab hädast välja ka kõige saamatuma rohenäpu

Eestis on väga häid näiteid koolide ja lasteaedade juures asuvatest õppeaedadest. Samas on palju õppeasutusi, kus on soov ja valmisolek aeda rajada või täiustada, kuid puudu on teadmised ja oskused. Seni puudus abimaterjal, mille toel aianduses esimesi samme tegevatel õpetajatel oleks lihtsam alustada. «Aia rajamise ja taimekasvatuse põhimõtteid on väga palju. Selles abimaterjalis on nii teoreetiline taust kui ka praktilised näited, mis lasteasutustes toimivad ja seda kõike mahepõllumajanduse põhimõttel,» rääkis Eesti Maaülikooli Mahekeskuse juhataja ja «Kasvades oma toiduga» projektijuht Elen Peetsmann.