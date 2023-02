Imelihtne kartulisalati retsept, mida peaks une pealt teadma

Kartulisalati valmistamisel tuleb tähelepanu pöörata kartulisordile. Iga kartul salatisse ei kõlba kuna võib seal lihtsalt pudruks laguneda. Õige oleks salati valmistamisel kasutada salatikartulit. MTÜ Eesti Kartul kirjutab, et hea salatikartul on keetmise järel mõnusalt tihe ja nätske ning tugevasti ühes tükis. Parimad salatikartulisordid on Campina, Princess, Baltic Rose ja Red Sonia.

Koori kartulid ning lõika need kuubikuteks, mida hea süüa. Seejärel keeda kartul valmis ning lase sel maha jahtuda. Haki rohelise sibula valge osa pisikesteks tükikesteks ning aseta kaussi. Lisa äädikas või kurgivesi ning soola ja pipar. Kui kartulid on jahtunud, lisa need vedelikku ja sega, et kartulid oleksid vedelikuga kaetud. Oota mõni minut et kartul äädika endasse imeks ning lisa alles siis majonees ja hakitud rohelise sibula roheline osa. Enne serveerimist pane salat tunnikeseks külmkappi. Kui salat tundub sinu maitse jaoks liiga kuiv, võib lisada rohkem majoneesi või isegi hapukoort.