UURING ⟩ Selle maakonna elanikel on kõige kehvem valmisolek tulekahjuks

«Üks asi on seadmed, mis inimesi õigeaegselt hoiatavad, aga sama tähtis on kontrollida nende korrasolekut. Uuringust ilmnes, et ligi kolmandik inimestest ei kontrolli oma suitsuanduri korrasolekut ja tegelevad sellega siis, kui patarei on tühjaks saanud. Vingugaasiandurite ja tulekustutite puhul on see näitaja ligi paarkümmend protsenti. Üldiselt on märgata, et vanemaealiste kodudesse on rohkem selliseid seadmeid paigaldatud, teiselt poolt aga selgub, et just eakamad kontrollivad seadmete töökorras olekut kõige vähem. Küllap tasub nooremal põlvkonnal siin abikäsi ulatada,» lisas Sepp.