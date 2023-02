PILDID ⟩ Eesti menukas kuurortlinnas on müüa oma kandi üks uhkemaid pärle

Kahekorruselises hoones on remonditööde käigus säilitatud ja taastatud võimalik palju selle esialgset sära. Taastamistöödel lähtuti põhimõttest, et säilitada tuleb nii palju originaalmaterjale kui võimalik.

Lisaks kaunile torniga peamajale on kinnistul veel kaks eluhoonet. Üks neist on osaliselt rekonstrueeritud, teise puhul on tegu kunagise garaaži ja kuuride asemele ehitatud kivimajaga. Uuenduskuuri järel on kolmes hoones kokku 11 külaliskorterit. Kõik korterid on sisustatud kaasaegseks majutusteenuseks vajaliku mööbli ja kodutehnikaga, köögitarvikute, voodipesu ja muu elamiseks vajaliku sisustusega.