VAATA PILTE ⟩ Täiskomplekt! Kinnisvaraarendaja tõi turule Eesti esimese superdemo näidiskorteri

Mitmed lahendused sobivad ka juba valmis korteritesse

Superdemo ehk läbimõeldud erilahendustega korteri ehitamine on kallim, kuid sisearhitekti sõnul väärivad kõik need mugavused lisainvesteeringut. «Numbrid võivad pisut kõikuda sõltuvalt korteri suurusest ja planeeringu eripärast, kuid keskmiselt on täiskomplekteeritud korter standardsest 30 protsenti kallim. Nutikad erilahendused ei too endaga kaasa täiendavaid kõrvalkulusid, pigem vastupidi, aitavad säästa ja tarbida targalt nii elektrit kui vett,» ütles Radomski.