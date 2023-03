MUREKOHT ⟩ Silmad lahti! Varguste arv on taas tõusuteel

«Varguste arv eluruumidest tõusis möödunud aastal võrreldes aasta varasemaga 8 protsenti ja kauplustest koguni 23 protsenti. Kui kauplustest varastamisest on palju juttu olnud, siis eluruumidesse sissemurdmiste arv on samuti murettekitav,» ütles G4Si kommunikatsioonijuht Maxim Tuul.

Alles hiljuti registreeriti sissetungihäire Peetri eramust. Omanik kohe patrulli reageerimist ei soovinud ja ütles, et tema tuttav saab peagi eramu üle vaadata. Ligi tund aega hiljem helistas omanik tagasi ja teatas, et majja on tõesti sisse murtud ning ta kutsus kohale politsei. Sissemurdmine toimus akna lõhkumise teel. Esmasel vaatlusel oli kaduma läinud võileivagrill. Täpsem lõhkumise ja vargusega seotud varaline kahju jääb selgitamisele.

«Kõik inimesed peaksid taas läbi mõtlema, millised ohud neid varitsevad ja kas nad on teinud kõik endast oleneva, et oma vara ja hingerahu kaitsta. Erinevad uuringud, mida me ohvriabiga läbi oleme viinud, näitavad, et varguse ohvriks langenud inimesed ei muretse aastaid hiljem mitte materiaalse kahju pärast, vaid kannatavad hoopis emotsionaalse trauma all,» selgitas Tuul.