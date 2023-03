Granaat tulekoldes! Eestlaste tahmastest korstnatest on nii mõndagi välja tulnud

Päästeameti andmetel on tänavu halvasti hooldatud või puhastamata jäetud korstna tõttu puhkenud juba mitmeid põlenguid, mille käekiri on olnud sarnane.

Enamustel juhtudel on hullemast päästnud päästeametnike kiire reageerimine. Sellistel juhtudel on päästeametnikud keelanud elanikul küttekolde kasutamise seniks, kuni korstnapühkija on selle korda teinud.

ERGO kodukindlustuse portfelli juhi Annika Mällo sõnul on suuremate põlengute puhul kahju suuruseks elamu taastamishind, mis majade puhul ulatub reeglina üle saja tuhande euro. Tahma süttimisest annab reeglina märku pigimust suits, misjärel tuleb koldest ruttu puud välja sikutada ja siibrid sulgeda. Juhtumid, kus tulekahju tekkepõhjuseks on tahma süttimine, on aga kahjuks ka ERGO kindlustuse praktikas tavapärased ja seda just olukordades, kus korstnat on regulaarselt hooldanud majaomanik ise.