TARTU KASVAB ⟩ Raatuse kvartali võidutöö arvestab nii tudengite kui peredega

Kvartali südames on inimene

Raatuse kvartali väliruumi on planeeritud kolm eriilmelist avalikku tsooni – kohvikute väljak, uushoonestuse keskele jääv väike keskväljak ja piirkonna laiemasse rohevõrgustikku kuuluv kuusepark. Inimkesksusele on rõhutud ka haljastusalade lähedusse paigutatud istepinkide ja liikumisteedega. Lisaks soosib kavand rattaga liikumist, pakkudes hoiukohtade kõrval rataste pesemis- ja hooldusvõimalusi.

Siseruumide planeerimisel on tudengitele arvestatud tänavapoolsemad korterid, kus nii elamispind kui olme- ja õppetingimused on seatud valgusküllaste akende alla. Perede ja privaatsust hindavate elanike jaoks on korterid planeeritud kvartali tagahoovi rohelusse ning suuremad korterid on lisaks väärtustatud rõdude või katuseterrassidega. Raatuse kvartali võidutöö koosneb ühtekokku kaheksast hoonest, brutopindalaga 26 600 ruutmeetrit. Hoonetes on kokku 404 korterit.