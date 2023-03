ENNE JA NÜÜD ⟩ Kuldajastul ehitatud Tallinna vanalinna maja tegi läbi imelise muutumise

Ajaloolase Jaak Juske sõnul on tegemist jõuka linnakodaniku hilisgooti stiilis diele-dornse tüüpi omaaegse äri- ja eluhoonega. «Suur-Karja 12 hoone ajalugu ulatub tagasi Tallinna kuldajastusse, 15. sajandisse, mil Tallinn oli tõusnud Hansa Liidu idakaubanduse juhtivaks linnaks,» ütles Juske.

Uuenduskuuri läbinud Suur-Karja 12. Foto: Uus Maa

«Suur-Karja 12 kinnistul on läbi aegade olnud mitmeid tuntud omanikke – näiteks kuulus see 1803. aastast mööblitootjale Luther’ile. Teises maailmasõjas sai hoone 1944. aasta märtsipommitamises tõsiselt kannatada. Säilisid ainult keldrikorruse müürid ning Suur-Karja tänavaäärne fassaad, samuti keskaegne esinduslik gooti raidportaal ning võlvitud keldriruumid. Õnneks ehitati hoone pärast sõda taas üles. Uuel iseseisvusajal seisis maja pikalt tühjana, oodates oma taassündi. Nüüd on see kinnistu pikka ajalugu väärustaval moel lõpuks teostunud,» rääkis Juske.

Hoone pindade müüki juhtiva kinnisvarabüroo Uus Maa al Mare juhatuse liikme Maksim Morgunovi sõnul on planeeringu ja mugavuste mõttes tegemist uue hoonega, milles on toodud välja hulganisti vanu detaile. «Säilinud ning restaureeritud on välisseinad Suur-Karja tänava ja hoovi poolt ning trepikoda, aga 95 protsenti maja konstruktsioonidest on uued. Majal on uus katus, uued vahelaed ja uued siseseinad. Samuti on kõik tehnosüsteemid kaasaegsed,» ütles Morgunov ja lisas, et kaasaegsete lahendustega vanalinna maju on peale selle vaid mõni üksik.

Maksim Morgunovi sõnul tegi Suur-Karja 12 hoone sisekujunduse ja planeeringud mainekas Eesti sisearhitekt Aet Piel, kes ühendas hoones sajanditevanused paekivist seinad kaasaegse, avara ja minimalistliku sisearhitektuuriga.

Suur-Karja 12 elamu sokli- ja esimesel korrusel on kaks äripinda. Viiekorruselises oma suletud sisehooviga hoones on 16 korterit, millest osad on läbi kahe korruse ning rõdudega. 16 korterist on ligi pooled juba välja müüdud.