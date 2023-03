GALERII ⟩ IKEA ja Marimekko lõid ühise erikollektsiooni

«IKEA ja Marimekko on mõlemad pühendunud parema koduse igapäevaelu loomisele, mistõttu oli koostöö meie jaoks loomulik valik. BASTUA kollektsioon keskendub heaolukultuurile, millega toome Põhjamaade suvede ning looduse ilu IKEA mööbliesemetesse ja koduaksessuaaridesse,» sõnas IKEA loominguline juht Henrik Most.

BASTUA kollektsioon tõstab esile julgeid ja imelisi loodust ning saunakeskkonda väljendavaid mustreid. See on esimene kord, kui Marimekko on eksklusiivselt koostööbrändi jaoks trükimustreid loonud. Marimekko missioon on aidata inimestel olla õnnelikud sellistena, nagu nad on, ja tuua nende igapäevaellu rõõmu läbi julgete mustrite ning värvide.