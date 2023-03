Pärimuse puudutus: Hiiumaal ootab uut omanikku ajalooline talu

Kinnistul on rohkelt kõrghaljastust, millest enamus ümbritseb peahoonet, muutes juba privaatse kinnistu veelgi privaatsemaks.

Peahoone koosneb kolmest osast – elamu, rehetuba ja rehekoda. Kokku on siin pinda 163 ruutmeetrit. Kõndides läbi maja, kohtab igal sammul killukesi möödunud sajandi ajaloost, alates igapäeva tarbeesemetest kuni rohkem kui saja aasta vanuste tööriistadeni. See on tõeline retk nostalgia radadel, mis ei jäta ilmselt kedagi külmaks.