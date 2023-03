Eestlanna šokis: kas ma kasvatan toas tulnukat?

«Kaksasin möödunud aastal suuremalt sulgvõha taimelt kolm lehte ja pistsin otse mulda. Kuna need pole üldse kasvanud ega ära surnud, otsustasin mulla lahti harutada, et näha, mis seal toimub. See hull taim mõtleb, et on kartul või? Mis munad need on? Kas ma kasvatan toas tulnukat? Ma tahaks hullult taime kasvatada, mitte mingeid mune aretada. Äkki oskate mulle nõu anda,» kirjutas meile Andra.