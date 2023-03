UUED TUULED ⟩ Lehiku teel algavad ettevalmistustööd Kuldlehe butiikelamu ehituseks

«Pirita linnaosa on atraktiivne piirkond nii oma looduskesksuse kui ka rahuliku elukeskkonna poolest ning eksklusiivsed uusarenduste pakkumised on Pirital alati väga hinnas olnud,» ütleb Pirita linnaosa vanem Kaido Saarniit, kes näeb kavandatava luksusliku butiikelamu ehitamist kui kordaläinud projekti. Ta leiab, et see on hea võimalus peredele, kes otsivad uut korterelamut looduskaunis piirkonnas. Saarniit avaldab heameelt ka selle üle, et eramaja stiili järgiva butiikelamu arhitektuur sobib olemuselt Pirita üldise miljööga kokku.

Niinemäe kirjeldab, et läbi kahe korruse paiknevad 160–200-ruutmeetrised kodud saavad lisaks kvaliteetsele ehituslahendusele nüüdiaegse ja luksusliku siseviimistluse ning igas nelja magamistoaga korteris on walk-in-garderoobid, kolm duširuumi ja saun. Samuti kuulub kõikide Kuldlehe kodude juurde avar terrass ja teisel korrusel asuv rõdu. Niinemäe sõnul on see eriliselt energiasäästlik hoone, kus küte on maakütte baasil, lisaks paigaldatakse majale päikesepaneelid. Kõigile korterelamu elanikele on ette nähtud hoonealune parkimine nii autode kui jalgrataste jaoks ning hoovi on paigaldatud robotniiduk.