VÄRSKE STATISTIKA ⟩ Keskmine ruutmeetri hind kombib taas 3000 euro piiri

«Jaanuar oli väga vaikne ja Tallinnas tehti korteritega vaid 457 tehingut, kuid veebruaris oli neid juba 616, mis kinnitab jaanuaris tehtud prognoosi, et tehinguaktiivsuse osas oleme selleks korraks põhjast läbi tulnud,» kommenteeris 1Partner Kinnisvara tegevjuht Martin Vahter värsket statistikat.

«Korterite keskmise ruutmeetri hinna tõusmine pea 3000 euroni on suuresti madalast tehinguaktiivsusest ja uute korterite osakaalu kasvust tulenev statistiline eripära, kuid näitab siiski ka seda, et järelturu korterite hinnad on üle ootuste hästi püsinud,» sõnas Martin Vahter, kelle sõnul peaks tehingute arv lähikuudel vaikselt edasi kasvama.

«Samas seda, et hind murraks jäädavalt läbi kolme tuhande euro piirist, pigem veel oodata ei ole,» prognoosis Vahter ning lisas, et jätkuvalt kerkival Euriboril on edasistes arengutes oma roll.

«Kuna laenamist mõjutav Euribor on jõuliselt kasvanud, toob kinnisvaraturule leevendust asjaolu, et pangad on hakanud ostjatele vastu tulema ning pakkuma fikseeritud intressiga laene. Hetkel on juba võimalik eluasemelaenu saada fikseeritud intressiga alla 4 protsendi, mis on oluliselt soodsam kui senine umbes 2-protsendiline riskimarginaal koos praeguse 6 kuu euriboriga,» selgitas Vahter mõningaid positiivseid momente.

Kui võtta lisaks korteritele arvestusse ka teised veebruaris omanikku vahetanud objektid, siis tehti Tallinnas kinnisvaraga kokku 742 ostu-müügitehingut, mis on jaanuariga võrreldes umbes veerandi võrra suurem tulemus. Võrreldes 2022. aasta veebruariga kahanes tehingute arv 22 protsendi võrra.

Kinnisvaratehingute koguväärtus oli veebruaris ligikaudu 121 miljonit eurot ehk ligi kolmandiku võrra rohkem kui jaanuaris. Võrreldes eelmise aasta veebruariga kahanes tehingute kogusumma umbes 15 protsenti.