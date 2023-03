KINNISVARAEKSPERT ⟩ Prognoositud tõsist kinnisvarakriisi pole turul näha

Üürikorterid võivad praegu olla odavamad kui kodulaenu maksmine. Arvestada tuleb aga sellega, et korteri üürimine on puhas kulu, kuid kodulaenu makstes kogunevad laenu põhiosa maksed säästudeks. On neid, kes argumenteerivad, et väiksemat üüri makstes jääb rohkem võimalusi raha kõrvale panna ja investeerida, mis pakuks lõpuks paremat tootlust kui kinnisvaras raha kasvatades. Vaidleksin sellele vastu.

Kinnisvarahinnad taastuvad alati

Kinnisvaral on kahte sorti tootlikkust: üks on see, mis aja jooksul laenu põhiosa tagasi makstes koguneb, teine on kinnisvara enda väärtuse kasv ajas. Tõepoolest on euribori tõusuga seoses praegu kinnisvara müügiturul rahulikumad ajad ja seetõttu on rohkem aktiivsust näha üüriturul. Selline olukord ei kesta aga igavesti. Varasemast on näha, et kinnisvara taastub hinnalangustest üsna kiiresti, seda nii üürituru kui ka müügihindade poole pealt. Kui vaatan näiteks Pärnu statistikat, siis seal on keskmine kinnisvara hinnakasv vähemalt 5 protsenti aastas. Kas mõistlikum on sellega kaasa minna kinnisvaraomanikuna või üüri makstes? Muidugi sõltuvad sellised otsused ka inimese enda investeerimisstrateegiast – kes soovib raha paigutada aktsiatesse, kes kinnisvarasse, kes krüptosse.

Kuldar Kirikal. Foto: Erakogu

Tuleb arvestada ka nüansiga, et euribor ei jää sama kõrgeks kui praegu, olgugi et negatiivseks see tõenäoliselt lähiaastatel enam ei lähe. Positiivne euribor on olnud kõigile šokk, aga negatiivne euribor oli siiski anomaalia.