Naine selgitab, miks pesupehmendaja kasutamine pole alati hea mõte

TikTokis populaarseks saanud Ann Russell ei ole aga pesupehmendaja suurim fänn. Filmides vastust teise kasutaja videole, kus hoiatatakse, et pesupehmendaja kasutamine võib muuta riided tuleohtlikumaks, vastas ta: «Seepärast ei soovita ma kasutada pesupehmendajaid eesmärkidel, mis erinevad sellest, mis pudelil kirjas – näiteks selle mööblile pihustamiseks, et see paremini lõhnaks.»