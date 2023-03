PILDID ⟩ Naistepäeva spikker: vaata, millist õit tähtpäevaks kinkida

Püsivad, tulised ja särtsakad nelgid sümboliseerivad tänutunnet, imetlust ja ühtlasi ka armastust. Neid õisi sobib kinkida kasvõi üksikult, kuid näevad vastupandamatult kaunid välja ka kimbus. Lillepoodides on saadaval ohtralt erinevaid sorte ja kui noorte seas on tegemist pigem ebapopulaarse õiega, siis tegelikult näevad uued sordid ja värvid välja väga efektsed ning trendikad.

Nagu Vivaldi «Neli aastaaega» muusikas, on roosid õiterindel alati hea ja klassikaline valik. Armastuse olemusest ja mütoloogiast läbi põiminud õite kinkimisega ei saa kunagi mööda panna. Kallimale kingi tulipunased – sõbrannale, õele, emale, vanaemale aga näiteks valged. Valged roosid on oma neiulikkuse ja armsa olemusega väga hea valik!

Ukraina rahvuslill päevalill on särav ja energiast pakatav. Massiivsed õied meenutavad päikest ja toovad rõõmu ka kõige sombusemal päeval. Kimbuke neid õisi tuletab samuti meelde, et kevad pole enam kaugel.

Preeriakellukesed – kaunid ja romantilised. Nende habras ja õrn välimus on aga petlik. Nimigi viitab tõsiasjale, et need lilled on väga vastupidavad ja tugevad. Preeriakellukeste ramm teeb neist just naistepäevaks sobiva lille, sümboliseerimaks naiste tugevust.