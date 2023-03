MAGUS GALERII ⟩ Maailma vallutav Pavlova kohvik laienes Leetu!

Pavlova kontseptsiooni autor Olga Danilova on varasemalt olnud presidendikondiiter ja vedanud ettevõtet Supertort. Ta on läbi reisinud terve maailma ja kõikjal, kus Pavlovat pakutakse, seda ka degusteerinud.

«See, et me täna avasime siin Leedus esimese frantsiiskohviku on viieaastase töö tulemus, mida oleme teinud armastuse ning täpsusega. Frantsiis on meie pikaaegne unistus ja Leedu esimene suur samm selles suunas,» märgib Olga.

Partner Erika Scholler lisab, et protsesside juurutamine on õnnestumiste alus, kuid kõige rohkem väljakutseid pakub kvaliteetse tooraine leidmine, mis Leedus kahel tarmukal naisel siiski õnnestus.

«Algselt proovisime avada kohviku vanalinnas, aga Pavloval on mitmeid erinevaid kriteeriume, mis peavad olema täidetud. Seadmete tõttu avasime koha siiski siin Ogmias Miestas keskuses. Rahulikuks teeb mind kindlasti see, et köögis on mu poeg, kes on juba 10 aastat kokk olnud,» täheldas Vilniuse koostööpartner Sniezana Daubaras.