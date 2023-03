IKEA laieneb veelgi! Leedu suurimas linnas avatakse sügisel uus esindus

«Planeerimis- ja tellimispunkti eesmärk on pakkuda klientidele hulganisti inspiratsiooni, teadmisi, lahendusi ja spetsialistide abi, et nad saaksid täiustada oma kodust elu just seal, kus nad parasjagu elavad ja töötavad. Planeerimis- ja tellimispunktis saavad kliendid hõlpsasti mugavat, kvaliteetset ja inspireerivat tuge, planeerides kodusisustuslahendusi, mis vastavad individuaalsetele mõõtmetele, vajadustele ja soovidele – kööke, riidekappe, kodukorrastuslahendusi, vannitubasid jne,» kommenteeris IKEA Baltikumi müügijuht Inga Filipova. Tema sõnul aitab uus esindus täita ettevõtte visiooni: luua paremat igapäevaelu paljudele.