TULEVIK ON KOHAL ⟩ Käsi seadmetel ise elektrit säästa! Kodumasinate tootja tõstis energiatõhususe lati kõrgemale pulgale

«Samsungi üheks oluliseks eesmärgiks on järjest rohkem luua sujuvat kasutajakogemust ja ökosüsteemi kõikide oma seadmete vahel, mis on ka ise tänu tehisintellektile väga targaks tehtud. Juba praegu on võimalik SmartThings rakenduse abil juhtida praktiliselt kõiki oma Samsungi koduseadmeid, olgu selleks külmkapp, nõudepesumasin, uksekell või õhksoojuspump,» selgitas Samsung Eesti koduseadmete valdkonna tootekoolitaja Alari Pennar.