Sügisel jäid puud valgendamata? Mõjuv põhjus, miks see viga nüüd ja kohe heastada

Kui sügisel jäid puutüved valgendamata, siis Hortese rohenäppude kinnitusel on just praegu viimane võimalus see viga heastada. Kui sügisel pole jõutud puid valgendada, peab seda kindlasti tegema enne, kui päike hakkab eredamalt paistma. Kui lörts ja vihm on valgendi maha pesnud, tuleb protseduuri korrata, kuni maapind on kevadel täiesti sulanud.