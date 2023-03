EKSPERDI NÕUANNE ⟩ Pidevalt muutuva energiaturu eest pakuvad kaitset just need elektripaketid

Et mõista hindadega toimuvat, tuleb esmalt vaadata, kuidas toimib elektriturg. Avatud elektriturul ehk elektribörsil kujuneb elektrihind nõudluse ja pakkumise tulemusena. See tähendab, et hind võib muutuda iga tund ja seda paljude erinevate tegurite koosmõjul.

«Elektrihinda on mõistlik fikseerida siis, kui hinnatase on madal ja praegu on täpselt see aeg,» ütles Kasparov. Kui jaanuari keskmine börsihind oli 11,90 senti/kWh, siis veebruari oma juba 13,58 senti/kWh ning märtsi esimeste päevade keskmine börsihind 13,78 senti/kWh. See näitab, et turu madalseis ei kesta igavesti.