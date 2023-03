DISAINIKLASSIKA ⟩ Raili Keivi näitusel «Tuba» eksponeeritud nõud saab nüüd endale ka koju viia

Head disaini ei viska keegi ära. Kui kellelgi kodus Eesti vanemat disainiklassikat pole, siis sellel on praegu elav järelturg, millele osutavad ka ühismeedias tegutsevad Tallinna Ehituskeraamikatehase ja Tarbeklaasi toodangu kogujate grupid – on parim aega panna alus omaenda väikesele disainikogule 1960.- 1980. aastate nõudest.

Kui näitust ette valmistama hakates polnud Raili Keiv üldse kindel, et ise mõne uue esemega välja tuleb, siis töö käigus jõudis ta mõtteni siduda esemed üheks serviisiks – ta leidis küll hulga sümpaatseid nõusid, ent põnevaid taldrikuid oli raske leida. Ka oma varem tehtud tööde hulgast ei leidnud ta taldrikut ega kandikut, aga tahtis esemed söögilauana eksponeerida. Kandik või suur taldrik on hea kandev vorm, millega dialoog tekitada ning nii töötaski ta välja uue taldriku, mis sobib laual kombineerimiseks nii Raili Keivi enda kaasaegse loominguga kui ka vanema põlvkonna Eesti tööstuskeraamikute esemetega. Taldrik on just see lauanõu, mis oma minimalistliku ja puhta vormiga hakkab hästi kokku kõlama perekonna puhvetkapist välja kaevatud eelmiste kümnendite keraamikaga, Eesti tarbekeraamikute nõudega koos moodustab see väga võluva perekonna.