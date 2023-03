KASUTA VÕIMALUST ⟩ Uuenenud tingimustel korterelamute rekonstrueerimise toetusvoor avaneb aprillis

Majandus- ja taristuminister Riina Sikkuti sõnul on tänavune kütteperiood lõppemas ning paras aeg mõelda ette järgmisele talvele. «Elektriturg on kiires muutuses ka praegu ning kindlasti tasub võimalusel investeerida kodude ja kortermajade renoveerimisse ja energiatõhususe parandamisse. Kui kortermaja peab hästi sooja, vähenevad kõigi kodumajapidamiste küttekulud. Kui ühistul pole võimalik tervikrenoveerimist ette võtta, on toetusega võimalik ka vaid küttesüsteemi asendamine energiatõhusamaga,» rääkis Sikkut.