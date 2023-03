OHTLIK TREND ⟩ Esimesel korral läheb kastmistünn, siis murtakse kuuri ja kolmandal korral ollakse toas

Millal vargad tegutsevad?

Koduvalvele mõeldakse liiga hilja

«Enamasti mõeldakse, et valvesüsteem on vajalik asjade kaitsmiseks. Levinud on ka arvamus, et mul on kindlustus ja see hüvitab varguse korral esemete väärtuse, kuid tegelikult on koduvalve vajalik eelkõige ühel teisel põhjusel,» räägib Pärjala. «Erinevad uuringud, mida me ohvriabiga läbi oleme viinud, näitavad, et varguse ohvriks langenud inimesed ei muretse aastaid hiljem mitte materiaalse pärast, vaid kannatavad hoopis emotsionaalse trauma all. Asjad korvab kindlustus, aga emotsionaalne trauma sellest, et keegi tuli minu koju, võib väga pikalt kesta.»