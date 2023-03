ROHENÄPPUDE NURK ⟩ 5 väga head põhjust, miks peaksid oma toataimed ümber istutama

Värske muld – toitainesüst

Sinu toataimed saavad suurema osa oma toidust mullas leiduvatest toitainetest. Ajapikku need toitained vähenevad. Oled ehk märganud, kuidas pärast mitut hooaega kestnud lopsakat kasvu muutuvad taime uued kasvud äkitselt väiksemaks, lehed on vale värvusega või näeb taim üldiselt õnnetu välja. Isegi kui väetad regulaarselt, annab ümber istutamine koos uue mullaga taimele turgutava annuse toitaineid, mida ta kasvamiseks hädasti vajab.

Parem kastmine

Kas oled märganud, et taime kastes valgub vesi koheselt poti põhja? Taime juured on tõenäoliselt poti külge kasvanud – olukord, mis viitab taime meeleheitlikule vajadusele rohkema ruumi järele, mistõttu ta on oma juured mässinud ümber poti nii seest- kui ka väljastpoolt. See loob kanaleid, mille kaudu vesi mullast lihtsalt läbi voolab. Sellises seisus juurte vabastamine läbi ümberistutamise aitab Su taimel saada vett, mida ta vajab oma janu kustutamiseks ja lehtede lopsakuse säilitamiseks.

Ruumi hingata = uued kasvud

Haiguste ennetamine

Oled kunagi oma taimi üle kastnud? Ära muretse, seda juhtub kõigil. Probleemiks on juuremädanik – kui juured saavad ülekastmise tõttu kahjustatud, muutuvad nad tumepruuniks või mustaks. Sellises staadiumis on nad haigustele vastuvõtlikud ning on tegelikult ka võimetud vett imama (mis on ka põhjuseks, miks ülekastetud taimed näevad mõnikord janused välja). Selliste juurde äralõikamine ümberistutamise käigus aitab taimel ülekastmisest taastuda ning on parim kaitse seente ja haiguste vastu.