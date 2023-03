JABUR VÕI GENIAALNE? ⟩ Restoran serveerib pastarooga veinipokaalist

Belgias Deinzei linnas asuv La Sicilia nimeline restoran postitas hiljuti TikToki platvormile video, kus on näha äärmiselt kummaliselt serveeritud pastarooga. Tuleb tunnistada, et midagi sellist pole eal näinud – veel vähem millegi sellise peale tulnud.

Videos on näha, kuidas kreemjas pasta on pandud tagurpidi keeratud veiniklaasi sisse, mida hoiab kinni selle all olev taldrik, ning pokaali jala peale on riivitud juustukuhi. Kelner keerutab ülespoole liigutusega pokaali ning pasta kukub sellest välja taldrikule. Viimase ilunumbrina kallab kelner juustu pastaroale peale.

Tuleb tunnistada, et pokaali surutud nuudlid ei näe just kõige isuäratavamad välja. Pole ka ime, et video on läinud kulutulena levima ning saanud ohtralt tagasisidet. Muidugi leidub neid, kelle meelest on tegemist jaburusega, kuid leidub ka neid, kes jagavad unikaalsuse eest kiitusi.