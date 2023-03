TOP 3 ⟩ Need on hetkel Eesti kõige populaarsemad maja müügikuulutused

Tallinna kesklinnast 20-minutilise autosõidu kaugusel müüakse imelist mereäärset villat. Vapustav häärber on täielikult renoveeritud ning sealt leiab kuus magamistuba, luksusliku saunade, basseini ja mullivanniga spaa, kinosaali, suure garaaži ja lausa kaks tenniseväljakut.

1,7 hektari suurune kõrghaljastusega reljeefne kinnistu on väga privaatne ning jalutuskäigu kaugusel merest. Sisekujundus on pisidetailideni läbimõeldud ja kvaliteedis ei ole järeleandmisi tehtud.

Rae vallas, Kopli nimelises külas, on müüa suurte akendega avar maja. Tegemist on ehitusjärgus oleva hoonega, seega tuleb tegutseda ruttu, et veel oma sõna sekka öelda.