PILDID ⟩ Maa ja taeva vahel: Saksamaale ehitatav rippsild tekitab kõhedust

Maailmakuulsat Schwarzwaldi mäestiku tunti eesti keeles veel hiljuti Mustmetsa nimega. Kõrgeim tipp on siin 1493 meetrit ning mäestikus on Doonau jõe lähe. Üle oru kahte mäenõlva ühendav sild on 450 meetrit pikk ning maapinnast 120 meetri kõrgusel. Sild peaks kõigi plaanide kohaselt valmima selle aasta mais ning saama kohalikuks turismimagnetiks. Sild asub Todtnau linna lähedal.