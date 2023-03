SOMMELJEE SELGITAB ⟩ Kuidas säilitada avatud veinipudelit?

Annamari kinnitusel on võimalik iga avatud veini säilitada, säilivuse aeg oleneb suuresti sellest kui õhukindlalt vein suletud on.

«Mida vähem on vein kokkupuutes hapnikuga, seda parem. Seega kui sa oled pudelist vaid klaasikese veini võtnud, siis ei ole kokkupuude hapnikuga eriti suur ja vein võib säilida veel kolm kuni viis päeva, pane lihtsalt tugevasti veinikork uuesti peale, keeratava korgiga on muidugi veelgi lihtsam. Samas kui pudelisse on jäänud vaid ühe klaasi jagu, siis vein saab suures pudelis palju hapnikku ning rikneb kiiremini (1-2 päevaga). Sellisel juhul soovitan väikse veiniportsu valada ümber väiksemasse klaaspudelisse, kui sul peaks see kodus olema (või joo lihtsalt see klaasike ära, eriti kui tegemist on väärt veiniga,» kirjutab sommeljee oma blogis.

Avatud vahuveinide ja šampanjade jaoks on Annamari sõnul eraldi korgid, mis püsivad kenasti peal, tavalise veinikorgiga vahuka pudelit sulgedes pead olema valmis, et mingi hetk käib külmikus pauk – olenevalt kui intensiivsed on mullid, ajavad need ehk tugev süsihappegaas tavalise veinikorgi pauguga pealt.

«Võib-olla oled kuulnud ja isegi kasutanud veini vaakumkorki? See on väike seadeldis, mis sarnaselt vahuveini stopperiga pannakse korgi asemel pudeli peale ja siis tõmmatakse pudelist peaaegu kogu hapnik välja,» selgitab sommeljee.