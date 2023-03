AMETITARKUS ⟩ Eesti sommeljee selgitab, kuidas teha vahet kuival ja magusal veinil

«Üks lihtne nipp, kuidas poes etiketti lugedes aru saada, kas tegemist on kuiva või magusama veiniga on jälgida alkoholisisaldust: kui veinis on «kukerpalle» 10,5 promilli või vähem, siis vein maitseb magusamalt, kõrgema alkoholisisaldusega (11 promilli ja rohkem) veinid maitsevalt kuivemalt,» kirjutab Annamari oma blogis.