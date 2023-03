KUUPÄEVAD KIRJA ⟩ Tallinna restoranide nädal tuleb taas!

Tallinna restoranide nädala mõte sai alguse pisut üle kümne aasta tagasi kahe restoranipidaja algatusest, kes otsustasid, et on viimane aeg tutvustada Tallinna restoranide kõrget taset laiemale avalikkusele. Esimene Tallinna restoranide nädal toimus aastal 2011, kui Tallinn oli Euroopa kultuuripealinn.

Ettevõtmise eesmärk on tuua toidukultuur tallinlastele lähemale ja elavdada kodust väljaspool söömist kui ühte kultuurielamuse ning suhtlemise võimalust nii kohalikele elanikele kui ka turistidele.

Kohtade müük osalevatesse restoranidesse on juba alanud. Tallinna restoranide nädala korraldajate Paavo Pettai ja Martin Breueri sõnul on praegu eriti populaarsed näiteks 38 Restoran, Horisont Restoran & Baar, Mon Repos Peakoka korrus, Parrot, PÄRIS Pagar • Deli • Resto, Rudolf, Mantel ja Korsten ning Orangerie.

Tallinna restoranide nädalal osalevate restoranide nimekirja on sel korral taas lisandunud uusi restorane: Alle, Argentiina, Art Priori, Barbarea, Bertolucci, Oda, Om.house, Tondi Resto, Puri ja Peet Ruut ning esimest korda osaleb külalisena Tallinna lähistelt ka restoran OKO.

Alates möödunud aastast juhib Tallinna restoranide nädal rohkem tähelepanu keskkonnasõbralikele valikutele ja restoranidel on võimalus pakkuda menüüs rohetähisega roogi. Restoranid, mis on juba algatusega liitunud, on eraldi esile tõstetud uues rubriigis «Rohelised valikud».