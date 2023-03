KINNISVARAEKSPERT ⟩ Praegu on parim aeg just seda tüüpi üürilepingu sõlmimiseks

Jaanus Lauguse sõnul toimus viimase poole aasta jooksul Tallinnas ja Harjumaal keskmise üüritaseme paarikümne protsendiline langus. «Praeguseks on üürikorterite pakkumine portaalides vähenemas. Paljud inimesed on tõusvate laenuintresside tõttu ostuotsusega äraootavad ja pigem üürivad ning see tõstab segmendis nõudlust. Oleme Uus Maas küllaltki veendunud, et üürihinnad enam alla ei tule, pigem lähevad nõudluse kasvades vaikselt üles, eriti kui üliõpilased hakkavad varasuvel linna kortereid otsima. Seetõttu on praegu soodne aeg pikema üürilepingu sõlmimiseks,» kommenteeris Laugus.