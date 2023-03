PILDID ⟩ Maale elama! Viljandis ootab nunnu talukoht uut pererahvast

Tegu on Viljandi kesklinnast ligemale 15 kilomeetri kaugusel oleva talukohaga, kust leiab lisaks täielikult renoveeritud elamule saunamaja, grillimaja, ruumika lauda-garaaži, maakeldri, lastemängumaja, kasvuhoone ja välikäimla. Suurepärase asukohaga talukoht on müügis 183 000 euroga.

Tibukollase elumaja põhikorrusel on köök, elutuba, kolm magamistuba, duširuum, WC ja esik. Teisel korrusel on tühi katusealune, mis on veel välja ehitamata. Kodusoojust jagavad siin puuküttega pliit, kaks ahju, õhksoojuspump ning vannituppa ja tualetti paigaldatud põrandaküte.