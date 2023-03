Sotsiaalmeedias kulutulena levima läinud väide on pannud nii mõnegi kukalt kratsima ja oma igapäevast käitumist ümber hindama.

Üldjuhul asetavad ostjad eralduspulga lindile risti, et kassapidajal ei tekiks segadust, kelle kraam kust algab ja kus lõppeb. Facebookis ringlevas postituses väidetakse aga, et pulk tuleb asetada lindile pikkupidi. Vaughan väidab, et sedasi töötavad kassalindi sensorid korrektselt.