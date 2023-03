OHTLIK VIIRUS ⟩ Põllumajandus- ja toiduamet hoiatab teatud riikidest pärit tomatiseemne eest

Euroopa Liidus (EL) on alates 2019. aastast kehtestatud meetmed ToBRFV liitu sissetoomise ja siin levimise takistamiseks (komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1191). Kuigi ametlike meetmete järgi peavad ELi imporditud tomatiseemned olema ToBRFV suhtes kontrollitud ja viirusevabad, soovitatakse võimalusel vältida peamistest riskiriikidest pärit seemnete kasutamist. Põhilised riskiriigid on Hiina ja Iisrael, kuid ELi impordil on kinni peetud ka ToBRFVga nakatunud tomatiseemneid ja -taimi, mille päritolumaa on India, Türgi, Peruu, Tšiili, Tai, Vietnam, Jordaania, Tansaania, Keenia ja Guatemala.