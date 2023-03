KAS KA SINA? ⟩ Suur osa kodutarbijaid maksab vabatahtlikult elektri eest oluliselt kõrgemat hinda

«Universaalteenus andis Eesti inimestele mõnevõrra soodsama elektrihinna kolmeks kuuks, kuid tänaseks on energia turuhinnad niivõrd palju langenud, et universaalteenus on tarbija jaoks kõige kallim valik. Selle kasutajad maksvad juba mitmendat kuud võrreldes elektri fikseeritud või börsihinnaga paketiga mitukümmend protsenti rohkem,» ütles Eesti Energia klienditeenuste valdkonna eest vastutav juhatuse liige Agnes Roos.