KAKS UUT KORTERMAJA ⟩ Lahekalda kvartali viies ehitusetapp koidab

«Lahekalda kvartal on koduks juba ligi 350 perele. Hiljuti Paekalda 23/1 ja 23/2 aadressidel valminud korterelamutes on enam kui pooled kodud ostja leidnud. Jätkame ka tänases turusituatsioonis plaanipäraselt järgmise etapi ehitustegevusega, et tagada kvartali terviklik areng ja pakkuda inimestele paremat elukeskkonda,» kommenteeris Merko Ehitus Eesti kinnisvaraarenduse valdkonna juht Jaan Mäe.