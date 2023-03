TRENDIMUUTUS ⟩ Senised lemmikud polegi enam moes! Sisekujundaja selgitab, kuidas paari lihtsa nõksuga kodu värskendada

Trend nr 1 – rikkalik ja elegantne, ent üllatav

5 suurt trendimuutust, mida iga moodsa kodu omanik peaks teadma

Kodukujunduse värskendamine muudab inimesed õnnelikumaks, loomingulisemaks ning aktiivsemaks, vahendab Insider Home. Millised on 5 tähtsat trendi, millest eeskuju võtta? Sisekujundaja Susan Hayward kinnitab, et muutused on päris suured.

1. Hallide ülemvõim on lõppemas. Jaa, see gamam domineeris ligi neli viimast aastat. Ühes hallidega lahkuvad tasahilju kõik külmad toonid ning teevad ruumi taas soojemale gammale.

Hall on oma aja ära elanud! Too sinna kindlasti mõni värske värvilaik või veel parem, kohe hulgaliselt uusi elavamaid värvitoone. Foto: Shutterstock

2. Massiivsed valgustid osutusid ebapraktiliseks. Alles äsja tegime me lausa ebamõistlikult suuri investeeringuid disainvalgustitesse, mis täitsid nii vagusallika kui kunstiobjekti rolli. Suur valgusti sobib harva ruumi proportsioonidega ja lühter ei pea olema sama suur kui söögilaud selle all! Pange tähele - trend soosib taas mõistlikke mõõtmeid või peidab peagi valgustid sootuks.

3. «Hõljuvad riiulid» pole enam popid. Jutt on riiulitest, mille toetuskonstruktsioonid on varjatud ja mis on pikalt populaarsed olnud. Ja nüüd, kuna neid on juba igas köögis, oleme jõudnud küllastumispunkti. Aitab!

4. Modernne orgaaniline kodu pole enam nii ihaldusväärne. Sisekujundaja Sarah Bowen väidab, et trend on tänaseks tipu ületanud ning hakkab langema. Jaa, see tundub imetore sisustus-stiil - segu minimalismist, modernismist ja isikupärastest boheemlaslikest elementidest. Kuid iga trend, mis levib sedavõrd palju, et muutub juba argiseks, kogeb peagi järksu kukkumist.

Sisustusideed: palju põnevust pakuvad mosaiikpaaldid ja uued julged toonid. Foto: Mitzo/Shutterstock

5. Mis võiks olla uus tõusja? Inspiratsiooni ammutamine Islami kultuurist, kus on rikkalikus ornamendimaailmas puudub elevat kujutav aspekt. Mosaiikplaadid toovad täiesti värske emotsionaalse laengu. Uut toob ka julgema värvipaleti tagasitulek neutraalsuse asemele - eeskätt rohelised toonid.