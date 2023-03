PILDID ⟩ Silm puhkab! Põhjarannikul ootab mereäärne perekodu uut omanikku

Tallinna kesklinnas ligemale 35 kilomeetri kaugusel asuv maja asub kaunis männimetsas, linnulennu kaugusel merest. Suurepärase asukoha ja sisuga perekodu, ühes 3312-ruutmeetrise krundiga, on müügis 820 000 euroga.

2022. aastal valminud avatud planeeringuga majas on köök-elutuba, kaks magamistuba, magamistuba-kabinet, duširuumiga saun, tualett ja mahukas garderoob. Majal on lõunapoolne terrass, üldpinnaga 80 ruutmeetrit. Maja köetakse õhk-soojuspumbaga, lisaks on siin ka põrandaküte.