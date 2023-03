Miks liiguvad interjöörid postmodernismi suunas?

Sisekujundaja Nick Lewise sõnul on postmodernism teinud viimasel ajal suure tõusu. See olevat reaktsioon mid century ja skandinaavia stiilile, mis on domineerinud aastaid. «Mõelge trendidest kui edasi tagasi kõikuvast pendlist. See, mida näeme praegu, on reaktsioon eilsele. Kui millenniumi põlvkonna jaoks oli skandinaavia stiil väga populaarne, siis Z-põlvkond eelistab postmodernismi,» selgitas ta.