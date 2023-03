NÄDALA RESTORAN ⟩ Vürtsikas muinasjutt Keilas

«Olete te meil enne söömas käinud?» küsib ebalev hääl telefonis, kui novembris avatud Õhetava Naeratuse restorani helistan, et endale ja abikaasale laud kinni panna. «Me oleme hästi väike söögikoht.» Kui väike see restoran siis olla saab, imestan endamisi, kui valmistun esimest korda Keila serval asuvasse Tai restorani sööma minema.

Kohale jõudes avastame naisega, et Õhetav Naeratus on tõepoolest pisike, nagu restoran tikutoosis: see Tai söögikoht tegutseb väikeses maanteeäärses soojakus, kus on avatud köök ja aknaäärsete lettide taha mahub istuma neli külastajat.