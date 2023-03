GALERII ⟩ Keilas valmiv moodne lauluväljak on esimene omataoline maailmas

Keila lauluväljaku ideekavandi autor ja projekteerija on molumba osaühing. Projektis on terviklikuks lahenduseks kombineeritud vett läbilaskvad pinnad, rohekatused hoonetel, sademevee kogumine ja suunamine ringlusesse tarbeveena (lauluväljaku tualettides, kastmiseks) ning mitmekesine haljastus: erinevad rohustud, sealhulgas valge ristiku alad ja 1-2 korda aastas niidetavad niidualad, ning niiskeid tingimusi taluvate taimedega sademevee immutamise ala ehk vihmapeenar.

Lisaks on Keila uuel lauluväljakul plaanis kasutada ka muid säästlikke lahendusi, nagu näiteks bambuspinke ja päikeseenergial töötavaid väikevorme. Suur tähelepanu on ka teavitustel ja haridusel: lauluväljakule on kavandatud infostendid, väliõppeklass, «linnalapse sahver» (marjataimede, viljapuude ja söödavate taimede kasvatamiseks/tutvustamiseks) ning erinevaid lõhna-, ravim- ja ilutaimi sisaldav «meelteaed». Lauluväljak saab olema mitmekülgsete kasutusvõimalustega, sinna on muuhulgas planeeritud rulapark, laste mänguväljak ja talvel ka liuväli.