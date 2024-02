SIND ON HOIATATUD ⟩ Selle IKEA toote kokkupanek põhjustab kõige rohkem stressi

Veebilehe hotukdeals.com korraldatud uuringus paluti 100 osalejal erinevaid IKEA tooteid kokku panna. Kõik osalejad kandsid seejuures pulsimõõturit, et selgitada välja nende südame löögisagedus.

Selgub, et osalejatele põhjustas kõige enam stressi ja meelehärmi PAXi moodulgarderoobi kokkupanek. PAX-sarja moodulgarderoob on ühtlasi Eesti elanike üks eelistatuim lahendus.

PAX-sarja elemente kombineerides saab luua hoiuruumi igaühe vajaduste järgi, sõltuvalt sellest, kas soovitakse riideid riputada või neid sahtlites ja riiulitel hoida. Täiendades PAX-sarja raame KOMPLEMENTi sarja esemetega, saab luua erinevatele vajadustele vastava garderoobi. Spetsiaalselt loodud aksessuaarid võimaldavad garderoobist maksimumi võtta ning garderoobil on kümneaastane garantii. Saab valida PAX-sarja valmiskombinatsioonide hulgast või planeerida oma garderoobi ise kaupluses või digiplaneerijaga veebis.

PAX-sarja garderoob on menukas tänu oma soodsale hinnaklassile ja multifunktsionaalsetele hoiulahendustele, mis omakorda tähendab, et sel on ka arvukalt osi, mida tuleb kokku panna, vahendab kodu- ja sisustusportaal Apartment Therapy.