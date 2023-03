ODAVKETI JUHT ⟩ Varjatud hinnatõus? Poolekilosesse juustupakki jäi alles 450 grammi

Tarmo Lauringu sõnul veavad varjatud hinnatõusu ehk pakendite suuruse vähendamist välismaised ketid omatoodetega. «Harjumuspärasest 100-grammisest pakist on saanud niimoodi 85-grammine ja poolekilosesse juustupakki jäi alles 450 grammi. Kodumaisel tootjal polegi palju muud valikut, kui hinnaga konkurentsis püsimiseks pakendite vähendamisega kaasa minna,» ütles Lauring.

«Varsti jõuame sinna, et ka piimapakist on järel 900 grammi ja perenaised peavad hakkama vaatama, et retseptis märgitud standardkogused ei vastagi enam poest saadavale. Naljaga pooleks, aga ma ei oleks väga üllatunud, kui poeketid võtavad omalt poolt kasutusele väiksemad ostukorvid, et jätta klientidele mulje, et sama raha eest saab eilsega sarnase koguse kaupa,» rääkis Lauring.

«Soovitan inimestel olla pakendite suuruse suhtes väga tähelepanelikud ning jälgida eelkõige toodete kilohindasid.»

Lauringu sõnul on laiem probleem selles, et tõusvad toiduhinnad moodustavad jätkuvalt inflatsiooni kõige suurema komponendi ja riik on seda arengut terve aasta lihtsalt pealt vaadanud. «Eestis on keskmisest kõrgemad aktsiisid nii kütusele, energiale kui toiduainetele ja see teeb tarbija elu keeruliseks ning vähendab kohaliku toiduainetööstuse konkurentsivõimet,» lisas Lauring.